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Вакцинація від COVID почалася в 46 країнах

Женева, П'ятниця 15 січня 2021 21:40
Вакцинація від COVID почалася в 46 країнах
Фото: вакцинація (freepik)
Автор: РБК-Україна

На сьогодні в 46 країнах почалася вакцинація від коронавірусу. При цьому 38 з них - це країни з високим рівнем доходу.

Про це заявила помічник генерального директора Всесвітньої організації охорони здоров'я Маріанджела Сімао на брифінгу.

За її словами, глобальний механізм COVAX покликаний скорегувати ситуацію з тим, щоб вакцинація від COVID почався і в країнах з низьким рівнем доходу.

"Не в січні, але, сподіваємося, вже в лютому у нас будуть хороші новини", - заявила вона.

Нагадаємо, комітет ВООЗ щодо надзвичайної ситуації виступив проти запровадження вимоги обов'язкової вакцинації або наявності імунітету при міжнародних поїздках. Також у ВООЗ закликали країни застосовувати скоординовані заходи щодо забезпечення безпечних поїздок.

Крім того, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн назвала введення сертифікатів вакцинації від коронавірусу в ЄС медичною необхідністю. Однак його можуть зрівняти з негативним COVID-тестом.

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