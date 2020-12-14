ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Латвія почне масову вакцинацію від COVID у другому кварталі 2021 року

Рига, Понеділок 14 грудня 2020 14:59
Латвія почне масову вакцинацію від COVID у другому кварталі 2021 року
Фото: вакцина від COVID-19 (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Латвії перші дози вакцини від коронавірусу надійдуть на початку січня наступного року. Однак масова вакцинація розпочнеться не раніше другого кварталу 2021 року.

Про це повідомляє Diena.

За словами міністра охорони здоров'я країни Илзи Винькеле, Латвія виконала всі попередні умови, щоб якнайшвидше розпочати вакцинацію населення від коронавірусу.

При цьому міністр додала, що вакцинація буде добровільною.

Директор Державного агентства ліків Литви Свен Хенкузенс повідомив, що перша партія вакцин, як очікується, буде складатися з 12 тисяч доз, що дозволить прищепити 6 тисяч осіб. Вакцини з першої поставки будуть розподілені між лікарями лікарень, де лікуються пацієнти з коронавірусом. Планується також забезпечити вакцинами співробітників Служби невідкладної медичної допомоги.

Нагадаємо, раніше уряд Латвії продовжило надзвичайну ситуацію в країні до 11 січня для того, щоб обмежити поширення COVID-19.

Крім того, в 12 латвійських районах навколо Риги ввели нові карантинні обмеження. Їх посилили в тих муніципалітетах, де 14-денний приріст заражень коронавірусом на 100 тисяч населення перевищував 50% середні показники в країні.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі вакцина от коронавирусаЛатвия

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся