Радуцкий назвал возможную цену на COVID-вакцину в частных клиниках

Председатель комитета здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Верховной Рады Михаил Радуцкий заявил, что вакцина от коронавируса в частных клиниках может стоить 700-750 гривен. Речь идет о вакцине от китайского производителя Sinovac Biotech.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Он в частности рассказал, как формируется цена на вакцинацию.

"Если мы видим, что Украина закупает у компании Лекхим вакцину за 17,8 доллара, до этого обычно надо добавить: кабинет прививки, медицинская сестра, чей труд будет использоваться, и консультация врача, - то, скорее всего, я думаю, частные больницы добавят где-то 200 гривен к цене закупки", - сказал он.

Таким образом, по его словам, цена должна быть 700-750 гривен в частных клиниках.

Ранее Радуцкий заявлял, что вакцинация от COVID в Украине будет полностью проведена за государственный счет. Все расходы профинансирует Министерство финансов.

Напомним, в 46 странах началась вакцинация от коронавируса. При этом 38 из них - это страны с высоким уровнем дохода.

В материале РБК-Украина мы рассказывали, почему Украина еще не начала вакцинацию против COVID-19.