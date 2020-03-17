У Раду внесуть законопроект про кримінальну відповідальність за завищення цін на ліки

Фото: Михайло Радуцький (РБК-Україна / Віталій Носач)

Також передбачається відповідальність за недобросовісну рекламу ліків

У партії та фракції "Слуга народу" підготували законопроект про кримінальну відповідальність за завищення цін та рекламу недоброякісних ліків. Про це повідомив голова комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV, передає РБК-Україна.

За словами Радуцького, законопроект підготував нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура на тлі карантинних заходів через поширення коронавірусу.

"Це законопроект, де є 100% кримінальна відповідальність за чотири речі: за завищення цін на товари для боротьби з короновірусом; за недоброякісну рекламу ліків; за обман. Цей закон готується", - сказав він.

Нардеп не виключив, що законопроект може бути розглянути на засіданні Верховної ради, яке присвячено заходам боротьби з пандемією.

"Ми зараз думаємо, куди цей законопроект піде - окремо як невідкладний, чи буде доданий до тих законопроектів, які підготував наш комітет та комітет податковий", - додав Радуцький.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський пригрозив кримінальною відповідальністю за невиконання карантинних заходів для запобігання поширення коронавірусу в Україні. Це він сказав у відповідь на заяви мера Харкова Геннадія Кернеса, який не хотів впроваджувати карантин: "Якщо він буде порушувати закон, а він починає це робити, то його чекає кримінальна відповідальність", - наголосив Зеленський.

Додамо, у Києві з 17 березня посилюються обмеження у зв'язку з карантином: закриваються всі ТРЦ, спортзали, салони краси, ресторани, бари; обмежується переміщення по місту і між іншими населеними пунктами; будуть працювати банкомати, заправки, аптеки, продуктові магазини.

Також робота метрополітену в Києві, Дніпрі та Харкові припиниться з вівторка, 17 березня.