До Ради внесуть законопроект про систему захисту критичних об'єктів создает саму структуру системы защиты критической инфраструктуры.

У дискусіях щодо законопроекту бере участь ОБСЄ

Найближчим часом до Верховної ради внесуть законопроект про систему захисту критичних об'єктів інфраструктури. Про це в коментарі РБК-Україна розповів координатор проектів ОБСЄ в Україні Вайдотас Верба.

За його словами, представники ОБСЄ брали участь у дискусіях щодо законопроекту. Цей документ повинен стати консолідованим. Наприклад, зараз його також переглядає Служба безпеки України.

"У Службі безпеки мені сьогодні сказали, що вже майже зібрали усі відгуки (пропозиції та побажання до концепції законопроектів, - ред.). Це законопроект, який створить general framework for the protection of critical infrastructure (Загальна система захисту критичної інфраструктури). Потрібно законодавство - загальний рамковий документ, в якому прописано: хто і що робить, хто і за що відповідає", - сказав Верба.

Як додав національний координатор програм ОБСЄ Андрій Дзюбенко, під час розробки законопроекту ОБСЄ сприяла проведенню обговорення законопроекту.

"Ми допомогли зібрати всіх учасників, провести обговорення. Плюс поділилися міжнародним досвідом. Зокрема, досвідом Євросоюзу і США. Це ми наводили в приклад того, як будується регуляторна система", - додав Дзюбенко

За словами Вайдотаса Верби, цей законодавчий акт дуже важливий, оскільки він створює саму структуру системи захисту критичної інфраструктури.

"Я майже впевнений, що існує положення про те, як охороняти якийсь хімічний завод, але він не є частиною системи. Наприклад, у разі кібер-загрози", - уточнив Верба.

Він навів приклад США, де визначено 16 сфер, які вважаються критично важливими. Зараз ОБСЄ надає підтримку Міністерству економічного розвитку в розробці законодавства в сфері захисту об'єктів критичної інфрастурктури.

"Спільно з Міністерством економічного розвитку розробляються законопроекти. В першу чергу щодо хімбезпеки. Це законодавча база. Оскільки в компетенції міністерства - законодавча частина плюс регуляторна. Тому ми через наш проект допомагаємо їм", - додав Верба.

Нагадаємо, в грудні 2017 року Кабінет міністрів України схвалив концепцію системи захисту критичної інфраструктури. Відповідний проект розпорядження "Про схвалення Концепції створення державної системи захисту критичної інфраструктури" був схвалений на засіданні уряду. Концепцію передбачається реалізувати протягом 2017-2027 років.