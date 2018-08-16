В Раду внесут законопроект о системе защиты критических объектов инфраструктуры

В дискуссиях по законопроекту принимает участие ОБСЕ

В ближайшее время в Верховную раду внесут законопроект о системе защиты критических объектов инфрактруктуры. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал координатор проектов ОБСЕ в Украине Вайдотас Верба.

По его словам, представители ОБСЕ принимали участие в дискуссиях по законопроекту. Этот документ должен стать консолидированным. Например, сейчас его также просматривает Служба безопасности Украины.

"В Службе безопасности, они мне сегодня сказали, что уже почти собрали все отзывы (предложения и пожелания к концепции законопроектов, - ред.). Это законопроект, который создаст general framework for the protection of critical infrastructure (Общая система защиты критической инфраструктуры). Нужно законодательство - общий рамочный документ, в котором прописано: кто и что делает, кто и за что ответственен", - сказал Верба.

Как добавил национальный координатор програм ОБСЕ Андрей Дзюбенко, во время разработки законопроекта ОБСЕ способствовала проведению обсуждения законопроекта.

"Мы помогли собрать всех участников, провести обсуждение. Плюс поделились международным опытом. В частности, опытом Евросоюза и США. Это мы приводили в пример того, как строится регуляторная система", - добавил Дзюбенко

По словам Вайдотаса Вербы, этот законодательный акт очень важен, поскольку он создает саму структуру системы защиты критической инфраструктуры.

"Я почти уверен, что существует положение о том, как охранять какой-то химический завод, но он не является частью системы. Например, в случае кибер-угрозы", - уточнил Верба.

Он привел пример США, где определено 16 сфер, которые считаются критически важными. Сейчас ОБСЕ оказывает поддержку Министерству экономического развития в разработке законодательства в сфере защиты обьектов критической инфрастурктуры.

"Совместно с Министерством экономического развития разрабатываются законопроекты. В первую очередь по химбезопастности. Это законодательная база. Поскольку в компетенции министерства - законодательная часть плюс регуляторная. Поэтому мы через наш проект помогаем им", - добавил Верба.

Напомним, в декабре 2017 года Кабинет министров Украины одобрил концепцию госсистемы защиты критической инфраструктуры. Соответствующий проект распоряжения "Об одобрении Концепции создания государственной системы защиты критической инфраструктуры" был одобрен на заседании правительства. Концепцию предполагается реализовать в течение 2017-2027 годов.