У Раду внесуть закон про кримінальну відповідальність викривачам корупції

У Верховну раду буде внесено окремий законопроект змін в Кримінально-процесуальний кодекс (КПК) про кримінальної відповідальності за надання недостовірної інформації викривачами корупції. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, кримінальна відповідальність дозволить скоротити кількість наданої недостовірної інформації.

"З анонімами (викривачами корупції - ред.) є питання. Ми вже домовилися, що внесемо окремий законопроект змін до КПК щодо посилення кримінальної відповідальності за надання недостовірної інформації. Треба робити кримінальну відповідальність. Наприклад, три роки в'язниці, якщо люди будуть просто наклеп робити. Таким чином, ми можемо демотивувати людей, які захочуть "анонімками" вирішити свої справи", - заявив Арахамія.

Нагадаємо, у четвер, 17 жовтня, ВР прийняла у другому читанні законопроект Володимира Зеленського №1010 "Про внесення змін до закону "Про запобігання корупції" про обличителях корупції". Законопроект у другому читанні підтримали 252 нардепи.

Також РБК-Україна повідомляло, що викривачі корупції зможуть претендувати на винагороду після того, як суд закінчить розглядати справу.