Викривачі корупції зможуть претендувати на винагороду після рішення суду

Фото: Галина Янченко (facebook.com gotrudovi)

Винагорода буде виплачуватися з державного бюджету

Викривачі великий корупції зможуть претендувати на грошову винагороду лише після того, як справу завершать розглядати в суді. Про це заявила заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики Галина Янченко, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами нардепа, винагорода буде виплачуватися з державного бюджету.

"Ті викривачі, які надали цінні дані для викриття особливо тяжких корупційних злочинів, можуть отримати грошову винагороду у сумі 10% відразу після рішення суду", - заявила Янченко

За її словами, рішення суду стане запобіжником від фіктивних викривачів і спроб заробити на винагородах. Адже суд повинен прийняти, що збитки від здійсненого злочину становили державі 10 і більше мільйонів гривень.

"Логіка виплати винагороди після рішення суду якраз і полягала в тому, що виробництво може зайняти деякий час. Тому це була компромісна позиція. Викривач повинен дочекатися рішення суду, тобто завершення кримінального провадження, розгляду справи в суді. Відразу після рішення суду він має право претендувати на винагороду, не чекаючи, поки майно буде реалізовано", - додала вона.

Раніше повідомлялося, що в четвер, 17 жовтня, Рада прийняла у другому читанні законопроект №1010 авторства президента Володимира Зеленського "Про внесення змін до закону "Про запобігання корупції" про обличителях корупції". За проект проголосували 252 нардепи.

Володимир Зеленський вніс цей законопроект у перший день роботи ВР. Проект був зареєстрований 29 серпня і визначений главою держави як невідкладний.