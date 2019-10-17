Рада прийняла закон про викривачів корупції: як це працюватиме

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Викривачам пропонують до 10% від суми корупційних злочинів

Верховна рада України на пленарному засіданні 17 жовтня ухвалила закон президента Володимира Зеленського про викривачів корупції. РБК-Україна розбиралося, що зміниться, і як працюватиме новий закон.

НАБУ і НАЗК створять спеціальні канали зв'язку

Зміни до закону "Про протидію корупції" припускають, що НАБУ, Національне агентство щодо запобігання корупції, а також інші антикорупційні органи і органи місцевої влади мають створити захищені анонімні канали зв'язку для викривачів. Мова йде про канали онлайн-зв'язку, гарячі лінії, електронну пошту і так далі.

Повідомлення будуть анонімними

Згідно з прийнятим законом, повідомлення про корупційні злочини можна буде подавати анонімно. Такі сигнали підлягають розгляду, якщо вони стосуються конкретної людини, а також містять дані, які можуть бути перевірені. За незаконне розкриття даних викривача передбачена відповідальність.

Уповноважені органи зобов'язані протягом не більш 15 днів з дня отримання повідомлення про корупцію перевірити його. Якщо в цей термін неможливо перевірити інформацію, розгляд продовжується до 30 днів. Викривачу надається детальна письмова відповідь з результатами перевірки.

Викривачам пропонують винагороду

Закон гарантує право викривачів на винагороду. При цьому уточнюється, що винагорода виплачується, якщо хабар або нанесений державі збиток у 5000 і більше разів перевищують прожитковий мінімум для працездатних осіб ( з 1 грудня підвищується до 2102 гривень), тобто фактично перевищує 10 млн гривень.

В такому випадку розмір винагороди визначає суд в межах 10% від хабара або завданої шкоди. В той же час вона не може перевищувати 3000 мінімальних заробітних плат - 12,5 млн гривень.

Зазначимо, закон також допускає розподіл винагороди, якщо інформацію подали кілька викривачів. У такому випадку суми будуть розподілятися в залежності від важливості представлених даних.

Винагорода не виплачується тим, хто повідомив про корупцію в рамках угоди зі слідством і хто є учасником такого злочину. Також виплати не отримають ті, хто скористався опцією викривача, маючи можливість повідомити про корупцію офіційно в рамках службових повноважень.

Відповідальність за неправдиві повідомлення не передбачена

Закон звільняє викривачів корупції від юридичної відповідальності за повідомлення про можливі факти корупції. Крім того, такі повідомлення не можуть розглядатися як порушення конфіденційності, передбаченої трудовим договором або контрактом.

Крім того, викривачу та його близьким не можуть відмовити у прийомі на роботу, а також їх не можуть звільнити або змусити звільнитися. У разі відсторонення працівника, який є викривачем, оплата праці здійснюється в розмірі середньої заробітної плати за останній рік.

Держава бере викривачів під захист

Викривачі та їх близькі можуть розраховувати на захист держави, якщо їх життю або майну після повідомлення про корупцію загрожує небезпека. Для захисту своїх прав вони зможуть скористатися усіма видами послуг в рамках безоплатної вторинної правової допомоги або залучити адвоката самостійно. При цьому викривач може розраховувати на допомогу НАЗК в судових процесах.