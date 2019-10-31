У Раду внесли закон щодо підняття обсягів доходу для ФОП

У Верховній раді зареєстрували законопроект № 2338 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо заходів з детінізації обігу товарів і послуг" щодо вдосконалення спрощеного оподаткування для фізичних осіб-підприємців (ФОП). Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Останній етап проходження документу - опрацьовується у комітеті. Його автори - нардепи від фракції "Слуга народу".

"Запропонований законопроект допоможе лібералізувати умови віднесення фізичних осіб-підприємців до першої, другої та третьої груп спрощеної системи оподаткування, сприятиме розвитку малого та середнього бізнесу, зростанню конкурентоспроможності та якості товарів і послуг, підвищить інвестиційну привабливість України", - запевняють автори проекту.

Зокрема, пропонується внести зміни до Податкового кодексу України. Передбачається збільшити граничні обсяги доходу:

для першої групи - з 0,3 до 1 млн гривень на рік

для другої - з 1,5 млн до 5 млн гривень на рік

для третьої - з 5 млн до 10 млн гривень на рік

При цьому передбачається нульова ставка для першої групи платників єдиного податку щодо діяльності з надання побутових послуг населенню.

Нагадаємо, заступник голови комітету ВР з питань економічного розвитку Роксолана Підласа анонсувала, що нардепи від "Слуги народу" подали законопроект, який пропонує змінити умови роботи на спрощеній системі оподаткування.

Як писало РБК-Україна раніше, глава уряду Олексій Гончарук заявив, що на ринку навмисно поширюється неправдива інформація про ліквідацію фізичних осіб-підприємців у зв'язку з внесенням змін до законодавства.

Зазначимо, раніше були опубліковані закони про касові апарати для ФОП і про "кешбек". Відзначимо, обов'язковість РРО не торкнеться ФОП з першої групи. Документи ще не набули чинності.