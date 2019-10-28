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Гончарук пояснив зміни в законодавстві для ФОП

Новини » Економіка    28.10.2019 - 23:24
Гончарук пояснив зміни в законодавстві для ФОП
Фото: Олексій Гончарук (Віталій Носач, РБК-Україна)

Прем’єр стверджує, що надважких умов для діяльності ФОП не буде

Прем’єр міністр України Олексій Гончарук заявив, що на ринку навмисне поширюється неправдива інформація про знищення фізичних осіб - підприємців (ФОП) у зв’язку зі внесенням змін до законодавства. Про це голова уряду повідомив у ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, передає РБК-Україна.

Гончарук запевняє, що ніхто не буде переслідувати ФОП.

"Іноді в публічній площині окремі компанії для того, щоб захистити свої приватні інтереси плодять фейки. Наприклад, я абсолютно не погоджуюсь з тим, що нібито хтось знищує ФОПи. Ця істерія спеціально насаджується окремими гравцями і постійно піднімається в публічній площині для того, щоб ввести людей в оману. Держава не буде переслідувати маленьких. Вона не створює якихось надважких умов для діяльність ФОП", - повідомив Гончарук.

З його слів, зміни до законодавства покликані змінити бізнес-модель для великих підприємств, які вдають з себе Фізичних осіб - підприємців.

"Наша мета полягає в тому, щоб великі і середні компанії припинили вдавати з себе стайки ФОПів. Для того, щоб, якщо є якась велика компанія із великими оборотами на десятки мільйонів, але просто не оформлює чесно своїх працівників на роботу. Замість цього оформлює з ними контракт як з приватними підприємцями. Таке ставлення ми хочемо припинити", - наголосив Гончарук.

Від додав, закон набуде чинності більш як за рік.

Нагадаємо, 19 жовтня у виданні "Голос України" було опубліковано закон про касові апарати для ФОП - "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг".

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Новини України физлицаОлексій Гончарук
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