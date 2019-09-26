У Раду внесли закон про зміни в системі протидії відмиванню коштів

Кабінет міністрів 25 вересня вніс до Верховної ради проект закону №2179 "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення". Про це свідчать дані на сайті парламенту.

На даний момент текст закону відсутній.

Останній етап проходження документа - проект отримано, переданий на розгляд керівництву.

Згідно з інформацією Міністерства фінансів, цей законопроект адаптує українське законодавство до норм четвертої Директиви ЄС 2015/849 і Регламенту ЄС 2015/847, стандартам Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (FATF).

Проект закону пропонує спростити процедури звітності про фінансові операції для суб'єктів первинного фінансового моніторингу (банків, страховиків, кредитних спілок, ломбардів, бірж, платіжних організацій та інших фінансових установ). Розмір суми фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, збільшується з 150 до 400 тис. гривень, а кількість ознак таких операцій зменшується з 17 до 4.

Також документ деталізує механізм заморожування активів і зупинення фінансових операцій, що посилює вимоги до розкриття кінцевих бенефіціарів власників компаній, а також змінює систему санкції за порушення цих вимог. Максимальний штраф складе 10 млн неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а не 1% суми зареєстрованого статутного капіталу, як було раніше.

Проект закону вводить обов'язок для платіжних систем супроводжувати грошові перекази інформацією про платника і одержувача переказу; забезпечувати наявність і повноту інформації про платника і одержувача платежу; запроваджувати заходи, спрямовані на протидію маніпуляціям з грошима, отриманими від злочинів, та збору грошей або майна для терористичних цілей.

Нагадаємо, раніше документ у ході свого засідання схвалив Кабінет міністрів.

Як повідомляло РБК-Україна, Державна служба фінансового моніторингу України за перше півріччя 2019 року передала до правоохоронних органів 398 матеріалів про підозрілі операції, які можуть стосуватися легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.