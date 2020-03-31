У Раду внесли уже п'ять постанов щодо скасування закону про ринок землі

У Верховній раді України зареєстровані п'ять проектів постанов щодо скасування законопроекту про ринок землі. Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Зокрема, у вівторок, 31 березня, на сайті парламенту з'явилися постанови №№2178-10-П - 2178-10-П4 "Про скасування рішення Верховної ради України від 31 березня 2020 року про прийняття в цілому як закону проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (реєстр. № 2178-10 від 10.10.2019)".

Дві з них станом на зараз опрацьовуються у комітеті, решта - передані на розгляд керівництву.

Таким чином, до розгляду усіх цих постанов підписання законопроекту №2178-10 заблоковано для глави парламенту Дмитра Разумкова і відповідно до президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, вранці повідомлялося, що у ВР заблокували підписання законопроекту про ринок землі. Спочатку на сайті парламенту були опубліковані два проекти постанов №№2178-10-П - 2178-10-П1, авторами яких є два позафракційні парламентарі.

Як писало РБК-Україна раніше, в ніч на 31 березня Верховна рада України прийняла в другому читанні законопроект №2178-10 про ринок землі. За прийняття документа проголосували 259 нардепів.

Так, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що прийняття закону про ринок землі є вагомим поштовхом для розвитку економіки, фермерства, аграрного комплексу.