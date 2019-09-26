ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кабмін схвалив зміни до закону про об’єднання територіальних громад

Новини » Політика    26.09.2019 - 14:01
Кабмін схвалив зміни до закону про об’єднання територіальних громад
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відповідний законопроект направлять до парламенту

Кабінет міністрів України схвалив законопроект про зміни до закону "Про добровільне об’єднання територіальних громад", які відкривають можливість прискорити формування перспективних планів спроможних громад. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Зокрема, законопроектом пропонується доповнити перелік умов добровільного об’єднання територіальних громад вимогою щодо здійснення цього процесу відповідно до перспективних планів формування територій громад у регіонах України.

Також передбачається спростити механізм затвердження перспективних планів формування територій громад шляхом виключення стадії їх схвалення відповідними обласними радами.

У Кабміні підкреслюють, що станом на 20 вересня 2019 року внаслідок блокування на обласному рівні процесу розробки та/або схвалення перспективних планів відсутній перспективний план формування територій громад Закарпатської області.

"Перспективними планами формування територій громад покрито менше 40% території Одеської області, Київської області - трохи більше 54%, Вінницької - 76%, Черкаської - майже 75%", - вказано у повідомленні уряду.

Нагадаємо, раніше представник уряду у Верховній раді Ірина Верещук заявила, що місцеві вибори в Україні пройдуть навесні 2020 року.

Як писало РБК-Україна раніше, у парламентській партії "Слуга народу" заявили, що місцеві вибори відбудуться після реформи децентралізації.

У Кабміні мають намір відкрити українцям доступ до кадастри Кабмін підтримав зміни до системи протидії відмиванню коштів
Новини України Кабінет Міністрів Українидецентралізаціяобщины
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся