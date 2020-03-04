У Раду внесли постанову про відставку Гончарука

До Верховної ради внесли проект постанови №3158 "Про відставку прем'єр-міністра України Гончарука А.В.". Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Фото: постанова про відставку Гончарука (Telegram-канал Правда Качури)

На даний момент текст проекту відсутній. Останній етап проходження документа - опрацьовується у комітеті.

Додамо, трохи пізніше текст проекту оприлюднили на сайті ВР.

"Відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 та частини другої статті 115 Конституції України Верховна рада України постановляє: прийняти відставку прем'єр-міністра України Гончарука Олексія Валерійовича", - зазначено в документі.

Нагадаємо, комітет організації держвлади рекомендував Раді прийняти відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука. "За" проголосували 23 членів комітету, двоє утрималися і ніхто не був проти.

Також глава комітету з питань організації державної влади Андрій Клочко повідомив, що комітет буде сьогодні ще збиратися, щоб розглянути подання Президента Володимира Зеленського на нового прем'єр-міністра.

Джерела РБК-Україна повідомляли, що на засіданні фракції Зеленський пропонував нинішнього віце-прем'єра і міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаля на посаду прем'єр-міністра України. Також став відомий можливий склад Кабміну Шмигаля.

Підкреслимо, в середу пройде позачергове засідання Ради, на якому будуть проголосовані кадрові зміни в уряді.