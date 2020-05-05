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У Раду внесли постанову про доповідь глави Нацбанку

Новини » Політика     05.05.2020 - 16:42
У Раду внесли постанову про доповідь глави Нацбанку
Фото: Яків Смолій (Віталій Носач/РБК-Україна)

Наразі текст постанови відсутній

У Верховну раду внесли проект постанови №3426 про доповідь голови Національного банку України про діяльність НБУ в умовах встановленого в Україні карантину. Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Наразі текст документу відсутній. Він був зареєстрований у парламенті у понеділок, 4 травня.

Останній етап проходження - переданий на розгляд керівництву.

Нагадаємо, раніше глава комітету Верховної ради України з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха повідомив, що в парламенті хочуть заслухати главу Національного банку України Якова Смолія. Нардеп підкреслював, що зібрав підписи глав багатьох комітетів і кількох парламентаріїв.

Як писало РБК-Україна раніше, в "Економічному огляді тижня" Національного банку України повідомлялося, що ситуація на ринку праці в умовах урядового карантину з 17 по 23 квітня залишалася напруженою.

За даними моніторингу НБУ, кількість нових вакансій на сайтах працевлаштування хоч і перестала знижуватися, але залишається досить низькою у порівнянні з докризовим рівнем.

Крім того, національний регулятор також оприлюднив дані щодо фінансового стресу під час гострої фази кризи, викликаної пандемією коронавірусу. Локальний максимум зафіксований 24 березня, після чого йде поступове зменшення рівня стресу.

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