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НБУ заміряв рівень фінансового стресу під час коронакризи

Новини » Фінансова криза 2020     23.04.2020 - 10:23
НБУ заміряв рівень фінансового стресу під час коронакризи
Фото: Національний банк (РБК-Україна)

Пік фінансового стресу прийшовся на кінець березня

Національний банк України (НБУ) оприлюднив дані щодо фінансового стресу під час гострої фази кризи, викликаної пандемію коронавірусу. Про це йдеться в першому тижневому огляді банківського сектору НБУ (за 13-17 квітня).

Як зазначається в огляді зростання індексу фінансового стресу було короткостроковим і зумовлене найбільшою мірою зростанням доходності державних цінних паперів. Локальний максимум зафіксовано 24 березня, далі відбувається поступове зменшення рівня стресу.

НБУ заміряв рівень фінансового стресу під час коронакризи

За даними НБУ, у першій декаді березня відбувся злам тренду зростання строкових гривневих та валютних депозитів. Від пікових значень строкові гривневі кошти населення зменшилися на 2,5%, а валютні (у доларовому еквіваленті) - на 4,0%. Проте темпи відпливу були значно нижчими, ніж у перші дні криз 2008 та 2014 років.

За тиждень, що закінчився 17 квітня, гривневі кошти населення зросли в цілому на 1,4% через виплату зарплат та інших платежів населенню. Строкові гривневі депозити скоротилися на 0,1%. Валютні кошти зменшилися за звітний тиждень на 0,5%, проте це було нижче ніж тиждень тому (-1,3%).

НБУ заміряв рівень фінансового стресу під час коронакризи

Відплив строкових депозитів призупинив тенденцію зниження ставок за гривневими депозитами. Від початку року вартість 3-місячних гривневих вкладів знижувалася помірніше, ніж 12-місячних, зазначається в огляді.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) протягом березня 2020 року витратив на підтримку курсу національної валюти майже 2,2 млрд доларів.

Нагадаємо, за даними НБУ, перший місяць карантинних заходів, запроваджених урядом для боротьби з коронавірусом, українська економіка та банківська система пройшли досить спокійно.

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