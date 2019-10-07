До Ради внесли новий закон про прослуховування нардепів

До Верховної ради України внесли депутатський законопроект, яким пропонується дозволити прослушку народних депутатів. Про це заявив голова комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський, передає кореспондент РБК-Україна.

Глава комітету підкреслив, що закон має бути прийнятий до 1 січня 2020 року.

"Про строки прийняття даного законопроекту, який сьогодні зареєстрований у Верховній раді. 1 січня набирають чинності зміни до Конституції. З цього моменту з 1 січня виникають усі підстави для визнання неконституційними існуючі норми, і в КПК, і в законі "Про статус народного депутата". Тому строк для прийняття даного законопроекту - є фактично до 1 січня 2020 року", - заявив Монастирський.

За його словами, законопроект розглядатиметься у комітеті з питань правоохоронної діяльності.

Заступник голови комітету вР з питань антикорупційної політики Галина Янченко повідомила, що під законопроектом підписались півсотні депутатів фракції "Слуга народу".

"Наступним нашим кроком є внесення змін до інших законів, які також регулювали ті чи інші аспекти недоторканності депутатів із змінами до Конституції. Йдеться про зміни до трьох законів України: це КПК, закон "Про статус народного депутата" і зміни до закону "Про регламент Верховної ради". Такий закон передбачає зміни у всі три закони", - заявила Янченко.

Фото: під законом підписалися півсотні нардепів (facebook.com/halyna.yanchenko)

Варто відзначити, минулого тижня Монастирський анонсував, що в Раду внесуть новий законопроект про прослуховування депутатів ВР.

"Реєструємо законопроект, який стосуватиметься реалізації можливості обшуку, проведення негласних слідчих розшукових дій та затримання народних депутатів. Погоджувати відповідні клопотання повинен генеральний прокурор, а рішення приймати - суддя апеляційного суду. Це абсолютно законна позиція, оскільки скасовано депутатську недоторканність. Власне, у Верховної ради не буде права давати згоду на затримання, обшук і відкриття проваджень щодо депутатів", - розповів парламентарій про зміст законопроекту.

Нагадаємо, парламент у п'ятницю, 4 жовтня, у повторному другому читанні підтримав законопроект №1009 авторства президента Володимира Зеленського, яким у першому читанні пропонувалося дозволити прослушку народних депутатів. Але до другого читання дозвіл на прослушку прибрали з документа.

Як писало РБК-Україна, комітет ВР з питань правоохоронної діяльності підкреслював, що недоцільно в законопроекті Зеленського піднімати питання зняття депутатської недоторканності і внесення змін до закону України про статус народного депутата. Члени комітету рекомендували розробити окремий закон.

Так, 19 вересня Верховна рада відправила на повторне друге читання законопроект №1009, який передбачав дозвіл на прослушку нардепів.