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Шмигаль назвав курс долара, закладений в бюджеті на 2021 рік

Київ, П'ятниця 04 вересня 2020 19:55
Шмигаль назвав курс долара, закладений в бюджеті на 2021 рік
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

В уряді не бачать жодних підстав для різкої зміни курсу долара до кінця 2021 року. Очікується, що курс до кінця року буде на рівні 27-28 гривень за долар.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю телеканалу "Україна 24".

Прем'єр також сподівається, що у наступному році з курсом долара також буде все добре. Він розповів, що в бюджеті на 2021 рік буде закладений курс долара на рівні 29 гривень.

"Є вже макропрогноз: там закладено ріст ВВП на рівні 4,6-4,7%, порядку -6% дефіцит держбюджету, курс валют закладається на рівні 29 гривень. Він навіть оптимістичніший за той, який маємо в цьому році", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві економіки прогнозували, що до кінця 2020 року долар в Україні коштуватиме близько 28 гривень й залишиться таким й у наступному році.

Суттєвих коливань курсу долара до кінця року не очікують й в Національному банку України, але у разі нестабільності НБУ буде втручатися в ситуацію на валютному ринку.

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Новини України Економіка Денис ШмигальКурс долара
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