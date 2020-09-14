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Стало відомо, коли Рада розгляне бюджет-2021

Україна, Понеділок 14 вересня 2020 11:16
Стало відомо, коли Рада розгляне бюджет-2021
Фото: президія Верховної ради (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк, Маріанна Присяжнюк

Верховна рада України розгляне державний бюджет на наступний рік уже на цьому тижні. Так, розгляд відбудеться у пятницю, 18 вересня.

Про це сказав глава ВР Дмитро Разумков у ході засідання погоджувальної ради парламенту.

"На цьому тижні в нас буде розгляд бюджету. До завтра до Верховної ради України, до 15 вересня, повинен надійти державний бюджет України на 2021 рік. Наскільки я розумію, він буде надісланий до Верховної ради вчасно", - повідомив Разумков.

Спікер ВР попросив профільний комітет розглянути документ, як тільки він надійде, аби в п'ятницю парламентарі змогли його розглянути у сесійній залі.

Нагадаємо, КМУ в ході свого засідання схвалив проект державного бюджету на 2021 рік і бюджетоутворюючі законопроекти.

Так, глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль анонсував, що проект держбюджету на 2021 рік надійде на розгляд Ради на цьому тижні.

Як писало РБК-Україна, прем'єр-міністр назвав курс долара, закладений у проект бюджету-2021.

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