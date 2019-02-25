Раду закликали посилити відповідальність за підкуп виборців

Очікується, що прийняття закону припинить взаємні звинувачення політсил у підкупі виборців

В комитете парламента по вопросам правоохранительной деятельности настаивают, что Верховная рада должна усилить ответственность за подкуп избирателей в ходе выборов 2019. Об этом сообщил глава комитета Андрей Кожемякин, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, нардеп призвал поставить во вторник, 26 февраля, соответствующий законопроект №8270 и четыре альтернативные к нему первым вопросом.

"Мне кажется, не надо вас призывать к соблюдению избирательного законодательства. Поэтому прошу завтра первым вопросом поставьте законопроект №8270 и четыре альтернативные к нему. Это законопроект об усилении ответственности с 3 до 6 лет за подкуп, нарушение избирательного законодательства и т.д.", - сообщил Кожемякин.

По его словам, этот вопрос избирательного законодательства можно отнести к обеспечению безопасности Украины. Депутат подчеркнул, что принятие законопроекта прекратит взаимные обвинения политсил в подкупе избирателей.

Напомним, ранее спикер ВР Андрей Парубий заявил, что народные депутаты дискредитируют выборы 2019. В частности, в ходе согласительного совета ВР состолся спор между представителями фракций "Блок Петра Порошенко", "Батькивщина" и "Самопомич" по теме подкупа избирателей.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале февраля комитет Верховной рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности поддержал принятие закона №8270, которым регламентируется повышение штрафов за нарушения на выборах 2019.

Добавим, на сайте Верховной рады 13 апреля 2018 года появился правительственный законопроект №8270 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении ответственности за нарушение избирательного законодательства".