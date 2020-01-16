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Бабак йде з посади голови Мінрегіону, - джерело

Новини » Політика     16.01.2020 - 17:54
Бабак йде з посади голови Мінрегіону, - джерело
Фото: Альона Бабак (РБК-Україна)

На місце Бабак обговорюється кандидатура голови Івано-Франківської ОДА Дениса Шмигаля

Міністр розвитку громад і територій України Альона Бабак йде у відставку. Про це РБК-Україна повідомило джерело у фракції "Слуга народу".

За словами джерела, найближчим часом до Ради направлять подання на звільнення Бабак, оскільки вона вже написала заяву про звільнення за власним бажанням.

"Спочатку Кабмін подасть подання на звільнення Альони Бабак. Вона написала заяву за власним бажанням", - повідомив співрозмовник.

Водночас джерело додало, що зараз обговорюється кандидатура, яка може замінити її на посаді міністра. За його словами, обговорюється голови Івано-Франківської ОДА Дениса Шмигаля.

"Наразі Денис Шмигаль розглядається як один з найбільш вірогідних кандидатів на посаду міністра", - повідомило джерело РБК-Україна.

Нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко у своєму Telegram повідомив, що подання прем'єр-міністра Олексія Гончарука надійде до Ради вже сьогодні. Він також підкреслив, що головним кандидатом на посаду міністра є нардеп від "Слуги народу" Олена Шуляк.

Нагадаємо, Бабак працює в уряді Олексія Гончарука з кінця серпня 2019 року, коли був сформований новий Кабінет міністрів за результатами перемоги партії "Слуга народу" на позачергових виборах, представники якої склали так звану монобольшість. Бабак була нардепом 8 скликання від "Самопомічі".

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