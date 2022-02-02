Раду хочуть зібрати на позачергове засідання через кримінальні справи проти нардепів
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ініціює позачергове засідання Верховної ради. Хоче заслухати керівників правоохоронних органів по справах проти народних депутатів.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву політика.
За його словами, останнім часом до правоохоронних органів накопичилося багато питань щодо справ народних депутатів Олександра Трухіна, Сергія Кузьміних, Олега Воронька, Артема Дмитрука, Петра Порошенка, Віктора Медведчука і застарілих розслідувань стосовно Олександра Юрченка та Ярослава Дубневича.
"Тому я ініціюю проведення позачергового засідання Верховної ради, на якому ми маємо заслухати міністра внутрішніх справ, генерального прокурора і голову ДБР щодо справ народних депутатів. Ніхто з них не повинен ховатися від відповідальності за депутатським мандатом чи партійним квитком", - заявив Арахамія.