Население Украины стремительно сокращается: к чему это приведет

Численность украинцев сократилась из-за войны почти на 7 миллионов. По оценке Института демографии и проблем качества жизни Национальной академии наук, эта неутешительная тенденция продолжится и дальше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram омбудсмана Дмитрия Лубинца.

В начале 2022 года численность населения Украины составила 42 миллиона человек. В 2024 году - 35,8 миллионов. Однако к 2051 году количество украинцев может уменьшиться до 25,2 миллионов.

В связи с этим, чтобы предотвратить демографический кризис, в 2023 году был принят законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению права военнослужащих и других лиц на биологическое отцовство (материнство)". Он предусматривает хранение репродуктивных клеток Защитников и Защитниц в случае получения ранений этой системы органов.

Однако, если военнослужащий погибнет, его клетки утилизируют. Учитывая это, Лубинец предложил заложить расходы в бюджете на криоконсервацию репродуктивных клеток. В Госбюджете на 2025 год эти предложения уже учтены.

По словам Лубинца, кроме этого, в рамках программы медицинских гарантий в 2024 году было введено лечение бесплодия вспомогательными репродуктивными технологиями. В частности, правительство заключило 20 договоров с медицинскими учреждениями. На реализацию этой программы было направлено 106,5 миллионов гривен.

"В Украине следует усилить информирование граждан о возможностях государственных медицинских гарантий и усовершенствовать законодательство по биологическому отцовству, включая изменения в Гражданский кодекс Украины, Семейный кодекс Украины и Закон Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", - заявил Лубинец.