Советники Шольца, Макрона и Стармера срочно отправились в США, - Welt

По данным источников издания, советник по нацбезопасности канцлера Германии Йенс Плетнер сегодня, 14 марта, срочно отправился в Вашингтон на переговоры. Вместе с британским коллегой Джонатаном Пауэллом и французским коллегой Эммануэлем Бонном он встретится с советником президента США по нацбезопасности Майком Уолтцем.

Welt пишет, что такая поездка, которая была организована в кратчайшие сроки, проходит в критический момент переговоров о прекращении огня между Украиной и Россией.