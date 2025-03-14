Радники Шольца, Макрона і Стармера терміново вирушили до США, - Welt

За даними джерел видання, радник з нацбезпеки канцлера Німеччини Єнс Плетнер сьогодні, 14 березня, терміново вирушив до Вашингтона на переговори. Разом з британським колегою Джонатаном Пауеллом і французьким колегою Еммануелем Бонном він зустрінеться з радником президента США з нацбезпеки Майком Волцем.

Welt пише, що така поїздка, яку було організовано в найкоротші терміни, відбувається в критичний момент переговорів про припинення вогню між Україною і Росією.