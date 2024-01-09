Советник родственника Путина торгует углем с оккупированных территорий Украины, - СМИ
Советник тестя российского диктатора Владимира Путина ведет свой бизнес на оккупированной территории Украины. Уголь и пшеницу он продает Турции и Албании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Важные истории".
Отмечается, что импортером ресурсов из так называемых "Л/ДНР" оказался советник президента Международной ассамблеи исламского бизнеса Марата Кабаева, отца Алины Кабаевой.
В 2023 году компания Green Rabbit Limited продала 16 тысяч тонн пшеницы и 88 тысяч тонн угля, кокса и руды - преимущественно в Турцию и Албанию.
"Green Rabbit закупила уголь напрямую - у компаний "Уголь Донбасса", "Краснолучантрацит", "МВ-Свердловскуголь" - и через посредника "Синдикат промо". Эта фирма зарегистрирована в Москве уроженцем Донецка Сергеем Синельниковым", - пишет издание.
Также компания закупила пшеницу у компании "Агора". Она зарегистрирована в Ростовской области, но ее поставщики - в Донецке: корпорация "Аграрный Донбасс", зерновая компания "Доннефтесервис" и другие.
Что известно о владельце фирмы
Green Rabbit зарегистрирована в Гонконге. Компанией, по данным местного реестра, владеет человек по имени Муслим Темеркаев.
Он является советником Марата Кабаева в Международной ассамблее исламского бизнеса; он отвечает за угольную промышленность. Также Темеркаев занимает должность общественного уполномоченного в сфере исламских финансов в Москве.
В 2019 году стало известно, что Международная ассамблея исламского бизнеса хочет открыть банк в Донецке "для проведения расчетов в обход санкций".
СМИ сообщали, что Путин имел отношения с Алиной Кабаевой. Страны Запада ввели против нее санкции из-за ее близких отношений с российским диктатором.
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