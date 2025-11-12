Советник премьера Британии пытался наладить контакт с Кремлем, - СМИ

Советник премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Джонатан Пауэлл в 2025 году пытался наладить контакт с российскими властями через помощника президента РФ Юрия Ушакова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По информации издания, телефонный разговор состоялся в начале года. Пауэлл стремился донести до Москвы позицию Великобритании и стран Европейского Союза относительно войны в Украине. Контакт, однако, оказался неудачным, и дальнейшего диалога между сторонами не произошло. Разговор состоялся на фоне обеспокоенности Лондона непоследовательной позицией Дональда Трампа по Украине, отмечает FT. В Кремле подтвердили факт контакта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "собеседники действительно контактировали, но диалог не получил продолжения". "Во время разговора было сильное желание британской стороны рассказать о позиции европейцев, но не так много готовности выслушать нашу", - добавил Песков.