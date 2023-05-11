Советник Байдена встретился с советником Си Цзиньпина: говорили и об Украине

Сегодня, 11 мая, советник национальной безопасности Соединенных Штатов Америки Джейк Салливан провел встречу с членом Политбюро Коммунистической партии Китая и директором офиса Комиссии по иностранным делам Ван I.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

По данным Белого дома, обе стороны провели откровенные, содержательные и конструктивные дискуссии по ключевым вопросам, а именно:

двусторонних отношений США и Китая;

вопросы глобальной и региональной безопасности;

войны России против Украины;

проблем, связанных с проливом.

"Эта встреча была частью постоянных усилий по поддержке открытых коммуникаций и ответственному управлению конкуренцией", - говорится в заявлении.

Пресс-служба Белого дома также добавила, что обе стороны согласились поддерживать важный стратегический канал связи для достижения поставленных целей, делая упор на взаимодействие между президентом США Джо Байденом и китайским лидером Си Цзиньпинем.

Отметим, что отношения между странами значительно ухудшились, когда тогдашний спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси совершила официальный визит в Тайвань, что разозлило Китай. Напряжение между государствами уменьшилось в ноябре 2022 года, когда лидеры США и Китая встретились на саммите G20 в Индонезии и пообещали чаще вести диалог.

Но снова вспыхнула в феврале, когда китайский шар появился в воздушном пространстве США, и ответный госсекретарь США Энтони Блинкен отменил визит в Пекин.

На днях в Китае заявили о "серии ложных слов и поступков" США, приведших к ухудшению отношений между странами. Теперь же Пекин подчеркивает важность стабилизации отношений.

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