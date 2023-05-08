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В Китае заявляют о "серии ошибок" США, но хотят стабилизировать отношения

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Понедельник 08 мая 2023 13:59
В Китае заявляют о "серии ошибок" США, но хотят стабилизировать отношения Фото: министр иностранных дел Китая Цинь Ган (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В Китае заявляют о "серии неправильных слов и поступков" США, которые привели к ухудшению отношений между странами. Теперь в Пекине подчеркивают важность стабилизации отношений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган во время встречи в Пекине с послом США Николасом Бернсом заявил, что крайне необходимо стабилизировать китайско-американские отношения.

В частности, по словам Циня, Штаты должны исправить свое отношение к тайваньскому вопросу и прекратить вытравливание принципа "единого Китая".

"Серия ошибочных слов и поступков Соединенных Штатов с тех пор подорвала тяжело достигнутый положительный импульс китайско-американских отношений", - сказал Цинь.

Он заявил, что повестка дня "диалога и сотрудничества" была подорвана и отношения между Китаем и США "снова столкнулись с холодным льдом".

Отметим, что отношения странами значительно ухудшились, когда тогдашний спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси совершила официальный визит в Тайвань, который разозлил Китай.

Напряжение между государствами уменьшилось в ноябре 2022 года, когда лидеры США и Китая встретились на саммите G20 в Индонезии и пообещали чаще вести диалог.

Но напряженность снова вспыхнула в феврале, когда китайский шар появился в воздушном пространстве США, и в ответ госсекретарь США Энтони Блинкен отменил визит в Пекин.

Между тем, в разведке США заявили, что Китай готовится к силовому захвату Тайваня, но хочет его избежать.

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