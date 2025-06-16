Радиоактивный газ в укрытиях? Почему начали проверять школы Кировоградской области

В Кировоградской области укрытия в школах проверяют на наличие опасного радиоактивного газа - радона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кировоградской ОГА (ОВА) в Facebook.

Почему школьные укрытия проверяют на безопасность от радона

Согласно информации Кировоградской областной (военной) государственной администрации, укрытия в школах проверяют на безопасность от радона в рамках подготовки к новому учебному году.

Главный государственный санитарный врач области Надежда Оперчук объяснила, что речь идет о природном радиоактивном газе, который может накапливаться в подвалах.

По ее словам, он может представлять опасность для здоровья, особенно - для детей.

"Кировоградщина входит в зону с повышенным естественным радиационным фоном. Поэтому важно знать, насколько безопасны школьные укрытия, где дети могут находиться во время воздушной тревоги", - подчеркнула эксперт.

Уточняется, что во всех школьных укрытиях области до 1 сентября 2025 года должны провести:

измерение уровня радона;

измерение уровня гамма-излучения.

"Такие же проверки будут проводить и после ремонта или строительства новых укрытий. Цель - сделать пребывание детей в школах максимально безопасным", - подытожили в Кировоградской ОГА (ОВА).

Публикация облгосадминистрации (скриншот: facebook.com/kirovohradskaODA)