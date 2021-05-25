Радіоактивна вода з Донбасу може потрапити до Азовського моря, - Шмигаль

На сьогодні є ймовірність того, що радіоактивна вода з окупованого Донбасу може потрапити до Азовського моря. Тому для обстеження туди потрібно направити експертів МАГАТЕ.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на переговорах з посланцем президента США з питань клімату Джоном Керрі, передає урядовий портал .

За його словами, на тимчасово окупованих українських територіях вже закриті десятки вугільних шахт без дотримання екологічних процедур, що загрожує безпеці регіону. Шмигаль підкреслив, що на деяких об'єктах є ризик потрапляння забрудненої радіацією води в питні горизонти, і через річкову систему - до Азовського моря.

"Для обстеження цієї ділянки необхідно направити експертів МАГАТЕ. Організація такої спостережної місії - це внесок у безпеку регіону. Адже на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей розташовувалося майже 1 200 джерел іонізуючого випромінювання", - зазначив Шмигаль.