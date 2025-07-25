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Великобритания и Австралия договариваются о строительстве подводных лодок

Пятница 25 июля 2025 08:00
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Великобритания и Австралия договариваются о строительстве подводных лодок Фото: Великобритания построит более десяти подводных лодок (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Австралия и Великобритания проведут переговоры в Сиднее, во время которых обсудят строительство подводных лодок с ядерной энергетической установкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Ежегодная встреча в пятницу, 25 июля, проходит в рамках консультаций министров Австралии и Великобритании (AUKMIN).

Министр обороны Австралии Ричард Марлс и министр иностранных дел Пенни Вонг будут принимать британского министра иностранных дел Дэвида Лемми и министра обороны Джона Гили. После переговоров они проведут пресс-конференцию в Адмиралтейском доме на набережной Сиднея.

Как сообщил в своем заявлении МИД Великобритании, ожидается, что соглашение обеспечит стране до 20 млрд фунтов стерлингов экспортных поступлений в течение следующих 25 лет.

По данным издания The Times of London, в рамках этого соглашения, Великобритания построит до двенадцати ударных подводных лодок, которыми совместно будут оперировать Королевский военно-морской флот и ВМС Австралии в рамках программы SSN-Aukus.

Соглашение является частью усилий по убеждению США остаться в рамках пакта Aukus, который сейчас пересматривает Вашингтон после смены администрации Байдена.

Как заявил МИД Великобритании, в разгар реализации программы строительства подводных лодок Aukus, которые будут иметь обычное вооружение, но ядерную энергетическую установку, в Великобритании будут работать более 21 тысячи человек.

"Этот исторический договор подтверждает нашу приверженность AUKUS на следующие полвека", - цитирует МИД слова Джона Гили.

Трехсторонний оборонный пакт AUKUS

Согласно договору, подписанному в 2021 году, США и Великобритания договорились помочь Австралии получить флот атомных подводных лодок для усиления оборонных возможностей Канберры на фоне растущей стратегической конкуренции с Китаем в регионе Индо-Тихоокеанского бассейна.

На первом этапе Вашингтон должен продать Австралии партию подводных лодок класса Virginia. Первые должны поступить в начале 2030-х годов.

Позже Великобритания и Австралия совместно будут разрабатывать и строить новую модель атомных подводных лодок под названием SSN-Aukus, первые из которых должны быть готовы в начале 2040-х годов.

В то же время, Пентагон начал пересмотр этого пакта, поскольку администрация Дональда Трампа стремится переложить больше ответственности на союзников и гарантировать достаточность собственного парка военных кораблей США. Цель пересмотра - обеспечить, чтобы союзники делали больший вклад в коллективную безопасность, а оборонно-промышленная база Америки могла удовлетворить внутренние потребности.

Встреча AUKMIN 2025 имеет целью обсудить новые вызовы и определить общие приоритеты, в частности в Индо-Тихоокеанском регионе, отметили Марлс и Вонг в совместном заявлении.

В воскресенье министры обороны и иностранных дел Австралии и Великобритании посетят северный город Дарвин, чтобы наблюдать за развертыванием британской авианосной ударной группы в рамках учений Talisman Sabre 2025.

Напомним, в середине июня премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил надежду, что США не откажутся от проекта атомных лодок с Британией и Австралией.

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