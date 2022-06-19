ru ua
Нд, 19 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Шансону не буде. Водіям автобусів і таксі заборонили вмикати музику в салоні

Новость на русском →
Україна, Неділя 19 червня 2022 15:17
Шансону не буде. Водіям автобусів і таксі заборонили вмикати музику в салоні Фото: в маршрутках та таксі заборонити вмикати музику (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Водіям громадського транспорту та таксі заборонили вмикати музику в салоні. Відповідний закон про підтримку української музики Верховна рада прийняла на засіданні 19 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка в Telegram.

Зазначається, що водіям автобусів заборонили вмикати музику, звуки фільмів чи інші звукові сигнали в салоні. Передача звуку може здійснюватися на індивідуальні навушники пасажирів. Заборона не стосується інформації про поїздку.

При цьому музика в салоні може лунали під час нерегулярних перевезень за згодою всіх пасажирів.

Також прийнятий документ забороняє водіям таксі відтворювати музику в салоні без згоди всіх пасажирів.

Раніше ми повідомляли, що в Україні заборонили російську музику у громадських місцях і в медіа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
музика таксисты Верховна рада
NEWS
Платіжки за травень затримуються: "Нафтогаз" зробив важливе попередження
Платіжки за травень затримуються: "Нафтогаз" зробив важливе попередження
DAILY
"За фото – куля в лоб, без розбірок". Історії з окупованого Херсону
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна "За фото – куля в лоб, без розбірок". Історії з окупованого Херсону