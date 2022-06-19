Шансону не буде. Водіям автобусів і таксі заборонили вмикати музику в салоні
Водіям громадського транспорту та таксі заборонили вмикати музику в салоні. Відповідний закон про підтримку української музики Верховна рада прийняла на засіданні 19 червня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка в Telegram.
Зазначається, що водіям автобусів заборонили вмикати музику, звуки фільмів чи інші звукові сигнали в салоні. Передача звуку може здійснюватися на індивідуальні навушники пасажирів. Заборона не стосується інформації про поїздку.
При цьому музика в салоні може лунали під час нерегулярних перевезень за згодою всіх пасажирів.
Також прийнятий документ забороняє водіям таксі відтворювати музику в салоні без згоди всіх пасажирів.
Раніше ми повідомляли, що в Україні заборонили російську музику у громадських місцях і в медіа.
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