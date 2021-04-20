"Радикальний центризм": Ткаченко охарактеризував ідеологію "Слуги народу"

Міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає, що керівна в державі партія "Слуга народу" ідеологічно належить до радикального центризму. Себе голова Мінкульту називає "ліберальним буржуазним націоналістом".
Про це Ткаченко сказав в інтерв'ю РБК-Україна.
"Офіційно ми належимо до радикального центризму і ліберальної фракції в Європарламенті (Альянс лібералів і демократів за Європу (ALDE), - ред.) Мені це особисто близько, я, як сказав один патріот, ліберальний буржуазний націоналіст. Тому я себе відчуваю комфортно в цьому сенсі" - сказав міністр.
Він зазначив, що в нього щодо багатьох позицій в уряді є питання, і в Кабміні часто бувають дискусії з приводу різноманітних економічних рішень.
"Але з точки зору політичних цінностей, якщо не брати економіку, скоріше це ліберальний напрямок", - продовжив думку щодо ідеології "Слуга народу" Ткаченко.
При цьому він наголосив, що "Слуга народу" охоплює значні частини населення, які охоплюють патріотичну частину, частину російськомовних патріотів, частину національно налаштованих, і мінімальну частину проросійськи налаштованих.
"Певною мірою це про об'єднання, вся філософія "Слуги" - саме про об'єднання. Не про нішевість, як у Порошенка - "Армія.Мова.Віра", - вважає міністр.
Нагадаємо, раніше голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко зазначав, що депутатів партії "Слуга народу" не змушують голосувати за ідеологічні проекти. Якщо вони не підтримують якісь ідеологічні рішення, їх не будуть виганяти з фракції.