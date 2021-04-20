"Радикальний центризм": Ткаченко охарактеризував ідеологію "Слуги народу"

"Офіційно ми належимо до радикального центризму і ліберальної фракції в Європарламенті (Альянс лібералів і демократів за Європу (ALDE), - ред.) Мені це особисто близько, я, як сказав один патріот, ліберальний буржуазний націоналіст. Тому я себе відчуваю комфортно в цьому сенсі" - сказав міністр.

Він зазначив, що в нього щодо багатьох позицій в уряді є питання, і в Кабміні часто бувають дискусії з приводу різноманітних економічних рішень.

"Але з точки зору політичних цінностей, якщо не брати економіку, скоріше це ліберальний напрямок", - продовжив думку щодо ідеології "Слуга народу" Ткаченко.

При цьому він наголосив, що "Слуга народу" охоплює значні частини населення, які охоплюють патріотичну частину, частину російськомовних патріотів, частину національно налаштованих, і мінімальну частину проросійськи налаштованих.

"Певною мірою це про об'єднання, вся філософія "Слуги" - саме про об'єднання. Не про нішевість, як у Порошенка - "Армія.Мова.Віра", - вважає міністр.