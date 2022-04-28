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Запорізьку АЕС перевели на мінімальний рівень потужності: названа причина

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Енергодар, Четвер 28 квітня 2022 08:53
Запорізьку АЕС перевели на мінімальний рівень потужності: названа причина Фото: Запорізьку АЕС перевели на мінімальний рівень потужності (facebook com rostinfocom)
Автор: Наталія Юрченко

Запорізьку атомну електростанцію, яка тимчасово знаходиться під контролем окупантів, перевели на мінімальний рівень потужності для забезпечення тільки власних потреб. Причиною цього стало пошкодження високовольтної лінії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Енергоатом.

Зазначається, що на південному напрямку було пошкоджено високовольтну лінію 330 кВ. Через це АЕС почала працювати лише для власних потреб.

"Запорізьку АЕС для забезпечення стійкої роботи енергосистеми перевели на рівень потужності, за якого забезпечується тільки живлення власних потреб", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 26 квітня над Запорізькою АЕС зафіксували дві крилаті ракети російської армії.

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Запорожская АЭС Энергоатом
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