Радіаційної загрози після обстрілів ЗАЕС немає, але ситуація може змінитися, - голова МАГАТЕ

Радіаційна загроза навколо ситуації на Запорізькій АЕС поки не спостерігається, але ситуація може кардинально змінитися в будь-який момент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МАГАТЕ Рафаеля Гроссі в ході засідання Радбезу ООН .

"За останньою інформацією, наша оцінка така: безпосередньої загрози ядерній безпеці в результаті обстрілів немає, але це може змінитися в будь-який момент", - заявив Гроссі.

При цьому він зазначив, що всі військові дії, які можуть вплинути на ядерну безпеку станції, повинні бути негайно припинені. В іншому випадку можливі серйозні наслідки.