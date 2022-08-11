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Радіаційної загрози після обстрілів ЗАЕС немає, але ситуація може змінитися, - голова МАГАТЕ

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Четвер 11 серпня 2022 23:15
Радіаційної загрози після обстрілів ЗАЕС немає, але ситуація може змінитися, - голова МАГАТЕ Фото: Рафаель Гроссі, гендиректор МАГАТЕ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Радіаційна загроза навколо ситуації на Запорізькій АЕС поки не спостерігається, але ситуація може кардинально змінитися в будь-який момент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МАГАТЕ Рафаеля Гроссі в ході засідання Радбезу ООН.

"За останньою інформацією, наша оцінка така: безпосередньої загрози ядерній безпеці в результаті обстрілів немає, але це може змінитися в будь-який момент", - заявив Гроссі.

При цьому він зазначив, що всі військові дії, які можуть вплинути на ядерну безпеку станції, повинні бути негайно припинені. В іншому випадку можливі серйозні наслідки.

Нагадаємо, в четвер, 11 серпня, росіяни вчетверте обстріляли територію Запорізької АЕС.

Після атаки окупантів в "Енергоатомі" повідомили, що радіаційний фон на території станції залишається в межах норми.

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Запорожская АЭС МАГАТЭ Війна Росії проти України
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