В Раде обязали министров отчитываться перед увольнением: принят законопроект

Иллюстративное фото: Верховная Рада Украины (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Верховная Рада Украины 17 декабря приняла законопроект, который обязывает всех министров правительства отчитываться перед увольнением. Министры должны будут объявлять отчет перед народными депутатами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады и сообщение народного депутата Ярослава Железняка.

Перед увольнением с должности члены Кабинета министров Украины обязаны будут отчитаться за выполненную на должности работу. Документ приняли 285 голосами во втором чтении и в целом.

Министры, согласно обновленному порядку назначения на должность и увольнения с нее, отныне обязаны лично присутствовать и отчитываться о проделанной работе при рассмотрении их увольнения на заседании комитета и на пленарном заседании Верховной Рады.

Письменный отчет о работе также становится обязательным при подаче заявления об отставке. Публичный отчет дается исключительно перед нардепами в комитете и позже, в сессионном зале парламента.

Еще одно изменение - отныне встреча кандидата в министры со всеми группами и фракциями парламента становится обязательной.

 

Напомним, что 16 декабря, Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о введении на законодательном уровне общенациональной минуты молчания как ежедневного комеморативного мероприятия.

А 15 декабря комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде принять за основу и в целом проект закона о переименовании копеек на шаги.

