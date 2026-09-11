В Совете оружейников заявили о массовой задержке выплат производителям оружия по еБаллам

Украинские производители вооружения поставили технику военным по системе еБаллов, но месяцами не могут получить за нее деньги. Задолженность перед отдельными предприятиями составляет от 24 миллионов до сотен миллионов гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполнительного директора Украинского Совета оружейников Игоря Федирко .

Задолженность критическая прежде всего для малого бизнеса

По словам Федирко, проблема касается всех поставок по еБаллам. Для крупнейших игроков рынка задержка в один-два миллиона долларов неприятный, но управляемый кассовым разрывом.

Для небольших компаний эти средства предназначены на зарплаты, компоненты и производство следующих партий техники - у части из них уже возникают проблемы с выплатой заработной платы.

Финансирование, по словам Федирко, сейчас ожидает согласования комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Со стороны Министерства обороны это направление занимается Департамент развития способностей и оборонных технологий (ДРСОТ) - бывший ДВТП.

Откуда появилось новое требование согласования

10 июня Верховная Рада приняла Закон №4908-IX, а 24 июня вступили в силу изменения в статью 28 закона о Государственном бюджете на 2026 год. Пропорции распределения военного НДФЛ остались неизменными: 60% получает Министерство обороны, 30% - Госспецсвязи, еще 10% автоматически направляются непосредственно воинским частям.

Однако появилось новое требование: направления использования 60% МОУ и 30% Госспецсвязи должны соглашаться с оборонным комитетом Рады.

Федирко уточняет, что комитет согласовывает не каждое начисление или отдельную поставку, а общие направления использования средств - но поскольку еБаллы финансируются именно из доли Министерства обороны, это направление также попало под согласование. Нормы, согласно которым автоматические 10% для воинских частей не затрагиваются, это требование не коснулось.

По словам Федорко, этой нормы не было в первой редакции законопроекта - она появилась во время подготовки документа ко второму чтению, и закон не устанавливает ни одного срока, в течение которого комитет должен предоставить согласование.

Он отмечает, что закон, который должен был увеличить финансирование сектора безопасности и обороны на 1,56 триллиона гривен, создал дополнительный круг согласований, из-за которого часть оборонных компаний теперь не получает оплату.

Федирко обратился к Министерству обороны, ДРСОТ и профильному комитету парламента по вопросам: когда документы по финансированию еБаллов были переданы на согласование, получил ли комитет полный пакет и когда производители наконец-то получат причитающиеся им средства.

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