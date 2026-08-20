В Совете оружейников рассказали, кто отвечает за ТТХ вооружения

Кто отвечает за ТТХ и почему процесс забуксовал

По словам Федирко, центры компетенции напрямую не отвечали за разработку ТТХ – эту функцию полностью выполняет Генеральный штаб. Замысел предполагал, что центры компетенции рассматривают, верифицируют и подписывают ТТХ, после чего передают их Агентству оборонных закупок (АОЗ) для проведения тендеров.

За полгода удалось подготовить всего 4 документа на четыре типа средств, по которым уже провели тендеры. В рамках этих тендеров определили победителей по 17 лотам, однако часть участников отказывается от заключения договоров или исполнения обязательств, поскольку не рассчитали собственные производственные возможности.

Федирко отметил, что тендеры проводились в конце лета: три месяца идет на закупку комплектующих и еще три – на сборку, поэтому конечная дата поставки сдвигается уже на 2027 год, с учетом дополнительной проверки качества при принятии вооружения на склад.

Штрафы за просрочку и "магическое" появление документов

По словам Федирко, в Украине до сих пор действуют штрафные санкции за просрочку выполнения военных контрактов: пеня 0,1% от стоимости продукции за каждый день просрочки, а за задержку более 30 дней дополнительно применяется штраф в 7%.

Таким образом, за 45 дней просрочки совокупные санкции могут достичь 11,5%, в то время как маржа производителя по лоту в условиях тендерной конкуренции часто составляет лишь 3-5%.

Впрочем, по словам Федирко, субботним утром "почти магическим образом" появились 80-85% всех ТТХ, которых раньше не хватало - хотя на тот момент АОЗ еще не получил их для подготовительной работы к тендерам, и документы пообещали передать в ближайшее время. В тот же день подписали и некоторые контракты по отдельной номенклатуре, подписание которых раньше задерживалось.

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Федорко привел данные эксминистра Михаила Федорова, по которым за первые четыре месяца 2026 года Минобороны закупило больше дронов, чем за весь 2025 год. Однако это произошло за счет прямых и децентрализованных закупок из-за воинских частей, системы электронных баллов и DOT Chain, а не тендеров.

По словам Федирко, Министерство обороны, понимая, что впоследствии возникнут вопросы по этим средствам, за неделю до событий перевело значительную сумму "тендерных" средств на прямые закупки во избежание реального разрыва в поставках.

Он добавил, что впоследствии министерству предположительно придется объяснять европейским партнерам, почему часть средств пошла именно на прямые закупки.