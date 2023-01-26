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В Раде заявили, что не отпускали Тищенко в командировку

Фото: нардеп Николай Тищенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Народного депутата Николая Тищенко не отпускали в командировку в Таиланд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Верховной рады Руслана Стефанчука в Facebook.

"Николая Тищенко никуда за границу не командировал. Соответственно, и распоряжение на командировку в Таиланд я, как глава Верховной рады Украины, не подписывал", - написал он.

Напомним, сегодня посольство Украины в Таиланде анонсировало встречу с Тищенко в бангкокском отеле Novotel, которая запланирована на 27 января, якобы для "обсуждения вопросов улучшения взаимодействия с представителями украинской общины в Королевстве Таиланд".

Позже стало известно, что Тищенко исключили из партии "Слуга народа" после того, как он выехал в Таиланд. Он также уволен с должности замглавы фракции.

Отметим, что 23 января президент Владимир Зеленский подписал указ, предусматривающий ограничение на выезд за границу для ряда чиновников, в частности, депутатов и министров.

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Николай ТищенкоРуслан СтефанчукСлуга народа