В Раде зарегистрировали законопроект о передислокации воинских частей

Проектом закона предлагается дополнить статью 6 Закона Украины "О Вооруженных Силах Украины" новым абзацем, согласно которому во время действия военного состояния передислокация воинских частей, а также военных учебных заведений, учреждений и организаций Вооруженных сил до уровня соединения осуществляется по решению Генерального штаба ВСУ по согласованию с Министерством обороны Украины.

Отмечается, что законопроект разработан с целью предоставления возможности принятия в условиях военного положения в Украине оперативных решений при проведении передислокации воинских частей, а также военных учебных заведений, учреждений и организаций Вооруженных сил Украины до уровня соединения.