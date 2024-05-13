В Раде зарегистрировали законопроект о передислокации воинских частей

Кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной раде законопроект, который предусматривает изменения механизма передислокации воинских частей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram постоянного представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука и соответствующий законопроект.
Проектом закона предлагается дополнить статью 6 Закона Украины "О Вооруженных Силах Украины" новым абзацем, согласно которому во время действия военного состояния передислокация воинских частей, а также военных учебных заведений, учреждений и организаций Вооруженных сил до уровня соединения осуществляется по решению Генерального штаба ВСУ по согласованию с Министерством обороны Украины.
Отмечается, что законопроект разработан с целью предоставления возможности принятия в условиях военного положения в Украине оперативных решений при проведении передислокации воинских частей, а также военных учебных заведений, учреждений и организаций Вооруженных сил Украины до уровня соединения.
Напомним, ранее Кабинет министров Украины обновил выплаты военнослужащим.
Также в Украине продлили военное положение и мобилизацию еще на 90 дней - до 11 августа 2024 года.
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