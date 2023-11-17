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В Раде зарегистрировали законопроект о единой роуминговой зоне с ЕС

Украина, Пятница 17 ноября 2023 19:56
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В Раде зарегистрировали законопроект о единой роуминговой зоне с ЕС Архивное фото: В Раде зарегистрировали законопроект о единой роуминговой зоне с ЕС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В украинском парламенте сегодня, 17 ноября, зарегистрировали законопроект об имплементации норм европейского законодательства по вопросам роуминга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Верховную раду Украины.

"Принятие законопроекта приблизит законодательство Украины к acquis ЕС в соответствии с перечнем и условиями, определенными Соглашением об ассоциации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это создаст условия для практической интеграции Украины в Единый цифровой рынок ЕС через получение режима внутреннего рынка с ЕС в части услуг роуминга и присоединения к единой роуминговой зоне "Роуминг как дома".

Украинцы получат возможность пользоваться домашними тарифами мобильной связи на территории государств-членов ЕС и не платить дополнительные средства за услуги роуминга.

"Граждане ЕС будут иметь такие же права во время посещения Украины. Это будет способствовать свободному движению граждан Украины и ЕС на территории общей роуминговой зоны", - пояснили в Верховной раде.

Роуминг для украинцев

Отметим, что для подключения доступного роуминга украинцам в Европе не нужно ничего делать - услуга активируется автоматически и распространяется как на звонки в Украину, так и наоборот. Необходимо лишь оплачивать свой тарифный пакет.

Отметим, что в феврале этого года Еврокомиссия включила роуминг в Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

К тому же Кабмин создал условия для обретения Украиной режима внутреннего рынка ЕС в сфере роуминга.

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