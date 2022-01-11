Силам спеціальних операцій можуть надати повноваження розвідки: що про це відомо

Силам спеціальних операцій (ССО) ЗС України пропонують надати особливі розвідувальні повноваження. Відповідний законопроект №6486 зареєстрований у Раді з ініціативи Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ВР.

У законопроекті вказано, що його ухвалення значно розширить спроможності національного спротиву через надання ССО особливих розвідувальних функцій.

Наразі ж правом на її здійснення володіють Служба зовнішньої розвідки, Головне управління розвідки Міноборони, розвідувальний орган Держприкордонслужби та СБУ.

Так, документом пропонується розширити повноваження ССО з можливістю здійснювати спеціальну розвідку в інтересах підготовки та ведення власних спецоперацій, бойових і спеціальних дій та під час організації руху опору.

У пояснювальній записці вказано, що наразі ССО не можуть організувати спеціальні операції та організовувати рух опору без аналогічного права, адже проведення розвідувальних заходів є ключовим аспектом в організації та підготовці виконання завдань ССО за призначенням.

Крім того, ухвалення законопроекту, відповідно до пояснювальної записки, "допоможе усунути прогалину у законодавстві щодо ведення спеціальної розвідки".