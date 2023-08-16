В БЭБ дважды за 4 месяца сменили временного руководителя

Андрей Пащук стал новым исполняющим обязанности директора Бюро экономической безопасности. Он сменил на этой должности Эдуарда Федорова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЭБ в Telegram .

"Андрей Викторович Пащук приступил к исполнению обязанностей директора Бюро экономической безопасности Украины", - сказано в сообщении.

В БЭБ отмечают, что Пащук будет осуществлять общую координацию и контроль деятельности центрального аппарата и территориальных управлений БЭБ и обеспечивать выполнение других задач, предусмотренных законом "О Бюро экономической безопасности Украины".

В Бюро уточняют, что Федоров был уволен соответствующим указом по согласию сторон еще 14 августа. При этом назначили его в апреле этого года.

Отметим, что БЭБ создали еще в 2021 году. Бюро должно было стать единственным органом, который занимается расследованием экономических преступлений.

Ранее такими полномочиями обладали налоговая милиция, а также экономические подразделения Службы безопасности и Нацгвардии.

Что известно о Пащуке

Андрей Пащук работает в Бюро с ноября 2022 года. Его назначили в качестве победителя конкурса на занятие вакантных должностей штатных работников БЭБ, имеющих специальные звания.