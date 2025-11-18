В Раде заблокировали трибуну: рассмотрение отставок Галущенко и Гринчук сорвано

В Верховной Раде сорвалось заседание, на котором должны были рассмотреть отставку министра энергетики Германа Галущенко и министра юстиции Светланы Гринчук.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.
Работу парламента остановили после того, как ряд народных депутатов заблокировали трибуну с требованием принять "реальные кадровые решения".
В то же время нардеп Ярослав Железняк сообщил, что голосование за отставку двух министров было запланировано на сегодня. Однако после блокирования председательствующий объявил перерыв, а затем заседание вообще закрыли.
Фракция "Европейская солидарность" заявила, что не будет голосовать за увольнение Галущенко и Гринчук до тех пор, пока на повестку дня не вынесут вопрос отставки всего правительства. Ее представители, в частности Петр Порошенко, заблокировали трибуну, скандируя: "Правительство - вон".
Спикер парламента Руслан Стефанчук объявил перерыв и пригласил лидеров фракций и групп для консультаций.
НАБУ и САП ранее сообщили о разоблачении коррупционной организации, к которой, по материалам следствия, могли быть причастны высокопоставленные чиновники. В пленках, обнародованных НАБУ, фигурирует министр юстиции Герман Галущенко.
Правоохранители установили, что участники схемы требовали взятки от контрагентов "Энергоатома" и организовали офис для отмывания денег. После обнародования информации Галущенко отстранили от исполнения обязанностей.
Сам министр заявил, что не держится за должность и поддерживает свое отстранение на время расследования, пообещав защищать свою позицию в юридической плоскости.
Более того, он подал в отставку с должности министра юстиции. Также заявление об увольнении подала министр энергетики Светлана Гринчук. Обоих чиновников президент уже исключил из состава СНБО.