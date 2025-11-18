В Раде заблокировали трибуну: рассмотрение отставок Галущенко и Гринчук сорвано

Работу парламента остановили после того, как ряд народных депутатов заблокировали трибуну с требованием принять "реальные кадровые решения".

В то же время нардеп Ярослав Железняк сообщил, что голосование за отставку двух министров было запланировано на сегодня. Однако после блокирования председательствующий объявил перерыв, а затем заседание вообще закрыли.

Фракция "Европейская солидарность" заявила, что не будет голосовать за увольнение Галущенко и Гринчук до тех пор, пока на повестку дня не вынесут вопрос отставки всего правительства. Ее представители, в частности Петр Порошенко, заблокировали трибуну, скандируя: "Правительство - вон".



Спикер парламента Руслан Стефанчук объявил перерыв и пригласил лидеров фракций и групп для консультаций.