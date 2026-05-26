В Раде появится новый народный депутат

Новым народным депутатом от партии "Европейская солидарность" станет Денис Пятигорец. В Раде он заменит Степана Кубива.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦИК.
Комиссия признала Пятигорца избранным нардепом после получения от Верховной Рады официального документа. Речь идет о досрочном прекращении полномочий Степана Кубива из-за его смерти.
Денис Пятигорец был следующим по очередности кандидатом в избирательном списке политической силы под №28.
Теперь новоизбранный парламентарий должен не позднее чем на 20-й день подать в ЦИК определенные избирательным законодательством документы. После их получения комиссия в течение пяти дней примет соответствующее решение.
Денис Пятигорец родом из Запорожья. До начала политической карьеры работал журналистом на запорожских телеканалах.
В 2010 году он был избран в Запорожский горсовет от "Партии регионов". Согласно данным Движения "ЧЕСНО", в 2012-2013 годах он был среди крупнейших прогульщиков заседаний горсовета.
В 2012-2019 годах Пятигорец был помощником парламентария Степана Ивахива, а в 2016-2018 годах возглавлял его благотворительный фонд "Патриоты Волыни", который часто использовался для агитации избирателей.
В 2017-2019 годах занимал должность заместителя председателя Волынской ОГА.
На выборах 2019 года безрезультатно баллотировался в Верховную Раду от "Европейской солидарности".
В 2020 году активисты выяснили, что Ивахив передал Пятигорцу компанию "Сонрис ЛТД". В 2021-2022 годах Пятигорец возглавлял ООО "Диверти", которое связывали со сферой влияния Ивахива.
