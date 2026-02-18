В Раде появится новая нардепка от "Слуги народа": что о ней известно

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Олесю Отраднову народным депутатом Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦИК в Facebook.
Решение было принято после рассмотрения заявления Отрадновой и необходимых документов.
Она была избрана на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от партии "Слуга народа" (№160 в избирательном списке).
Депутатские полномочия Отраднова получит с момента принесения присяги в зале Верховной Рады Украины.
Олеся Отраднова - юрист и ученый. Родилась в 1977 году в Благовещенске (РФ), но всю профессиональную жизнь связала с Киевом.
В 1999 году окончила юрфак университета Шевченко и осталась там работать: прошла путь от обычной преподавательницы до профессора и заместителя декана факультета.
Она имеет степень доктора юридических наук и свидетельство адвоката.
В 2019 году баллотировалась в Раду по списку "Слуги народа". В последние пять лет (до 2025-го) Отраднова руководила Тренинговым центром прокуроров Украины, где отвечала за обучение и повышение квалификации сотрудников прокуратуры.
Стоит заметить, что Отраднова станет нардепкой после того, как от мандата отказался Роман Кравец. Согласно слухам, Кравец может быть администратором провластного Telegram-канала "Джокер". Также в СМИ есть информация, что он активно коммуницировал с Офисом президента.
В частности, расследование Forbes с помощью сервиса Getcontact подтвердило, что у многих пользователей его номер подписан как "Рома Кравец Джокер".