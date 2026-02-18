В Раде появится новая нардепка от "Слуги народа": что о ней известно

Решение было принято после рассмотрения заявления Отрадновой и необходимых документов.

Она была избрана на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от партии "Слуга народа" (№160 в избирательном списке).

Депутатские полномочия Отраднова получит с момента принесения присяги в зале Верховной Рады Украины.

Олеся Отраднова

Олеся Отраднова - юрист и ученый. Родилась в 1977 году в Благовещенске (РФ), но всю профессиональную жизнь связала с Киевом.

В 1999 году окончила юрфак университета Шевченко и осталась там работать: прошла путь от обычной преподавательницы до профессора и заместителя декана факультета.

Она имеет степень доктора юридических наук и свидетельство адвоката.

В 2019 году баллотировалась в Раду по списку "Слуги народа". В последние пять лет (до 2025-го) Отраднова руководила Тренинговым центром прокуроров Украины, где отвечала за обучение и повышение квалификации сотрудников прокуратуры.