В Раде появится новая нардепка от "Слуги народа": что о ней известно

Фото: Олеся Отраднова (facebook.com/ptcu.gp.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Олесю Отраднову народным депутатом Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦИК в Facebook.

Решение было принято после рассмотрения заявления Отрадновой и необходимых документов. 

Она была избрана на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от партии "Слуга народа" (№160 в избирательном списке).

Депутатские полномочия Отраднова получит с момента принесения присяги в зале Верховной Рады Украины.

Олеся Отраднова

Олеся Отраднова - юрист и ученый. Родилась в 1977 году в Благовещенске (РФ), но всю профессиональную жизнь связала с Киевом. 

В 1999 году окончила юрфак университета Шевченко и осталась там работать: прошла путь от обычной преподавательницы до профессора и заместителя декана факультета.

Она имеет степень доктора юридических наук и свидетельство адвоката. 

В 2019 году баллотировалась в Раду по списку "Слуги народа". В последние пять лет (до 2025-го) Отраднова руководила Тренинговым центром прокуроров Украины, где отвечала за обучение и повышение квалификации сотрудников прокуратуры.

Стоит заметить, что Отраднова станет нардепкой после того, как от мандата отказался Роман Кравец. Согласно слухам, Кравец может быть администратором провластного Telegram-канала "Джокер". Также в СМИ есть информация, что он активно коммуницировал с Офисом президента.

В частности, расследование Forbes с помощью сервиса Getcontact подтвердило, что у многих пользователей его номер подписан как "Рома Кравец Джокер".

