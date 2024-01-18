В Раде спрогнозировали, сколько Украина спокойно проживет без финансовой помощи Запада

"Январь государство начало с определенной экономией, и эти средства сейчас используются. Также некоторые поступления государственного бюджета, запланированные на 2024 год, будут приближены и в первом квартале, например, будет уплачена часть чистой прибыли, которую НБУ перечисляет в госбюджет", - сказала она.

По ее словам, Минфин будет активно размещать военные облигации, чтобы привлекать частный капитал для финансирования наших социальных и гуманитарных расходов.

"То есть мы тщательно продумали "план Б" на первый квартал, подготовились, и все работает. Обязательства перед гражданами правительство выполняет, все социальные выплаты и зарплаты бюджетникам будут выплачены", - отметила депутат.

Помощь с апреля

В то же время она добавила, что украинские власти на всех уровнях активно работают над тем, чтобы второй квартал начинать уже с помощью международных партнеров.

"Если уже в феврале примут помощь США, то в начале марта мы получим первый транш. Кроме того, нас ожидает пересмотр программы с МВФ и транш от Фонда также в начале марта, и я смотрю на ситуацию со сдержанным оптимизмом", - сказала Подласа.

Относительно выделения 50 млрд евро Украине со стороны ЕС в Еврокомиссии есть запасной план на случай продолжения блокирования некоторых стран.

Это может быть не централизованный общеевропейский фонд, из которого предоставляются средства Украине, а так называемый фонд крупнейших столиц, ведь главными донорами ЕС являются богатые такие страны, как Германия, Франция и т.д. Они могут напрямую помогать Украине, оказывая бюджетную поддержку. Над таким вариантом наше правительство тоже работает", - сообщила Пидласа.

Помощь Украине

Напомним, в декабре возникли сложности с одобрением пакета помощи Украине на 60 млрд долларов в Конгрессе США, а также пакета Евросоюза на 2024-2027 годы на 50 млрд евро.

Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что в декабре реализовались риски ритмичности поступлений помощи Украины

Ранее глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев сказал, что Украина обязательно получит финансовую помощь от международных партнеров. Но нужно пройти январь и февраль за счет собственных ресурсов.

Подробнее о помощи Украине читайте в материале РБК-Украина "Пакет на 50 миллиардов. Как ЕС договаривается по Украине и лишат ли Орбана права вето".